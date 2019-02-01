«Салям алейкум!» — папа Римский обратился к арабам перед визитом в ОАЭ

Ватикан, , 20:05 — REGNUM Папа Римский Франциск опубликовал видеообращение к арабам перед историческим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Салям алейкум! — заявил понтифик в обращении. — Я рад случаю, что Господь дал мне написать на вашей дорогой земле новую страницу в истории отношений между религиями».

Визит Франциска в ОАЭ начнется в воскресенье 3 февраля. Понтифик проведет в эмиратах 48 часов. Во вторник 5 февраля Франциск проведет мессу в Абу-Даби, на которой ожидается до 120 000 человек.

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