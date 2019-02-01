Пятница, 1 Февраля 2019 года
20:06:03 МСК

«Салям алейкум!» — папа Римский обратился к арабам перед визитом в ОАЭ

Политика

Визит Франциска в ОАЭ начнется в воскресенье 3 февраля

Ватикан, 1 февраля 2019, 20:05 — REGNUM  Папа Римский Франциск опубликовал видеообращение к арабам перед историческим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Салям алейкум! — заявил понтифик в обращении. — Я рад случаю, что Господь дал мне написать на вашей дорогой земле новую страницу в истории отношений между религиями».

Визит Франциска в ОАЭ начнется в воскресенье 3 февраля. Понтифик проведет в эмиратах 48 часов. Во вторник 5 февраля Франциск проведет мессу в Абу-Даби, на которой ожидается до 120 000 человек.

Читайте также: Новая страница в истории: папа Римский летит в ОАЭ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Ватикане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить