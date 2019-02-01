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МИД Ирана: выход США из ДРСМД показывает ничтожность обещаний Вашингтона

Политика

«У этой банды аллергия на всё, где есть подпись США»

Тегеран, 1 февраля 2019, 20:01 — REGNUM  Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще раз показывает, что соглашения с Вашингтоном «не стоят чернил», которыми написаны, написал 1 февраля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

«Это уже касается не только СВПД или Ирана: кажется, у этой банды какая-то аллергия на все документы, где есть подпись США. Любое соглашение с правительством США не стоит чернил, которыми написано, даже договоры, ратифицированные их Конгрессом», — написал Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Трамп объявил о намерении начать процесс выхода из ДРСМД, а госсекретарь Помпео заявил, что этот договор будет расторгнут, «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода».

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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