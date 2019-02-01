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Военные Израиля разогнали протестующих на Западном берегу

Политика

Армия ответила «средствами для разгона массовых беспорядков»

Рамалла , 1 февраля 2019, 19:50 — REGNUM  Военные Израиля подавили акции протеста и массовые беспорядки в деревне на палестинском Западном берегу, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению армии, протестующие жители деревни аль-Мугайир бросали в военных камни и жгли шины, на что армия ответила «средствами для разгона массовых беспорядков» — резиновыми пулями, слезоточивым газом и электрошокерами.

Число пострадавших в результате беспорядков пока не сообщается. Поводом для акций протеста стала гибель в ходе прошлых столкновений с военными Израиля 38-летнего жителя деревни Хамди Наасана.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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