Военные Израиля разогнали протестующих на Западном берегу

Рамалла , , 19:50 — REGNUM Военные Израиля подавили акции протеста и массовые беспорядки в деревне на палестинском Западном берегу, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению армии, протестующие жители деревни аль-Мугайир бросали в военных камни и жгли шины, на что армия ответила «средствами для разгона массовых беспорядков» — резиновыми пулями, слезоточивым газом и электрошокерами.

Число пострадавших в результате беспорядков пока не сообщается. Поводом для акций протеста стала гибель в ходе прошлых столкновений с военными Израиля 38-летнего жителя деревни Хамди Наасана.

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