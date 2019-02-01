Рейтинги действующей власти подвержены сезонным факторам — мнение

Москва, , 19:50 — REGNUM Деятельность президента России Владимира Путина одобряет 61% россиян. Такие результаты опроса за последнюю неделю января приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положительно о работе премьер-министра Дмитрия Медведева высказались 30,1% респондентов. 37,7% ответивших заявили, что поддерживают работу правительства. Среди политических партий наибольшей поддержкой у опрошенных пользуются «Единая Россия» (32,3%), КПРФ (16,2%) и ЛДПР (13,4%).

«На рейтинги, продемонстрированные последним исследованием ВЦИОМ, воздействуют сразу несколько факторов. Причем, хотя это бывает и крайне редко, все эти показатели сошлись в одно время и в одном месте. Во-первых, как это не смешно звучит, зима. Холодно, выход на работу после длинных праздников, все немного расстроены. Рейтинги действующей власти снижаются, и это, как правило связано с неприятными погодными условиями, с тем, что люди элементарно платят больше, чем в летнее время, за услуги ЖКХ. Это сезонная история, и ее нельзя сбрасывать со счетов. Конечно, к серьезным последствиям сама по себе зима привести не может, но вмешались еще два фактора», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Перла.

«Второй фактор — это повышение НДС. Выросла налоговая нагрузка на большинство отраслей экономики, на большинство бизнесов, и, естественно, происходит рост цен. Он происходит не одномоментно, плавно, но это не может не раздражать наших сограждан. Касается ли это роста цен на продукты питания, на топливо, или на промышленные товары. Конечно, людям неприятно, что сегодня они платят больше, чем позавчера», — подчеркнул эксперт.

«Третий фактор — изменения, связанные с вывозом бытовых отходов. Никто не любит, когда растут цены. Тем более, никто не любит, когда растут цены на то, за что еще практически в прошлом месяце, в прошлом году платили очень немного. Настолько немного, что это было практически незаметно в общем объеме коммунальных платежей. Сейчас, в результате проводимой реформы, хотя гражданам и вполне можно объяснить, что речь идет не об ухудшении, а об улучшении ситуации, но все равно — этот тариф стал заметен. Он реально вырос, но, главным образом, потому что об этом очень много говорят наши коллеги. Мы постоянно об этом слышим, читаем, нас об этом предупреждают, начинают приходить новые платежки с более высокой ценой. Не может новая, более высокая, цена вас не раздражать, даже если вы все понимаете. И это раздражает тем больше, чем больше об это обсуждают. Условно говоря, я вышел из дома, вынес пакет с мусором и обнаружил, что у контейнера три неубранных пакета — это неприятно. Но совсем другое дело, если я потом зашел на сайт новостей или на страницу в соцсети, а там фотография, и выясняется, что такая ситуация не только у меня. Это вызывает дополнительное раздражение», — рассказал политолог.

«Что я хотел бы подчеркнуть? Пока не происходит ничего, что нельзя было бы исправить. Никаких таких проблем, которые нельзя было бы купировать, не происходит. И по мере того, как эти проблемы будут купироваться, по мере тогою, как жизнь войдет в нормальную колею, по мере того, как мы к этому привыкнем, мы будем обращать на это меньше внимания и другие факторы станут в большей степени воздействовать на рейтинги власти», — завершил свой комментарий Андрей Перла.