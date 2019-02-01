МИД РФ: для США международный терроризм главным врагом не является

Москва, , 19:41 — REGNUM Главной опасностью для Соединенных Штатов провозглашен не международный терроризм, а борьба с усилением России и Китая, указано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном 1 февраля.

«Именно на таком понимании приоритетов было выстроено выступление главного разведчика США. Причем американские законодатели с этим охотно согласились», — указано в тексте на официальном сайте МИД России.

«Если судить по постоянно звучащей из США антироссийской риторике, похоже, что там упорно ищут врага совсем не там, где он есть на самом деле. Подобное заблуждение очень опасно», — подчеркивает МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января глава нацразведки США Дэниел Коутс, выступая в американском Сенате, заявил, что главной опасностью для США среди прочих глобальных угроз являются Россия и Китай, несмотря на то, что «именно США постоянно пытаются оказывать давление на Россию, Китай, Иран и КНДР экономическими санкциями и демонстрацией военной силы у их границ», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

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