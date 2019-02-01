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Узбекистан и Казахстан запланировали демаркационные работы на 2019 год

Политика

По итогам заседания подписан соответствующий протокол

Ташкент, 1 февраля 2019, 19:41 — REGNUM  Переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана по демаркации узбекско-казахстанской госграницы состоялись в Ташкенте с 27 января по 1 февраля, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встречи стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации межгосударственной границы, а также запланировали объем полевых демаркационных работ на 2019 год», говорится в сообщении.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

При этом, внешнеполитическое ведомство Узбекистана не сообщает, на каких именно участках госграницы будет проведена демаркация.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева болезненный вопрос о демаркации и делимитации государственной границы со всеми соседними странами стал решаться гораздо эффективнее и быстрее.

Казахстан не стал исключение. Стороны заметно сблизились за последнее время. 2018 год в Казахстане был объявлен годом Узбекистана.

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