Узбекистан и Казахстан запланировали демаркационные работы на 2019 год

Ташкент, , 19:41 — REGNUM Переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана по демаркации узбекско-казахстанской госграницы состоялись в Ташкенте с 27 января по 1 февраля, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встречи стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации межгосударственной границы, а также запланировали объем полевых демаркационных работ на 2019 год», говорится в сообщении.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

При этом, внешнеполитическое ведомство Узбекистана не сообщает, на каких именно участках госграницы будет проведена демаркация.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева болезненный вопрос о демаркации и делимитации государственной границы со всеми соседними странами стал решаться гораздо эффективнее и быстрее.

Казахстан не стал исключение. Стороны заметно сблизились за последнее время. 2018 год в Казахстане был объявлен годом Узбекистана.