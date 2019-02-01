МАГАТЭ намерено оказывать Узбекистану содействие в строительстве АЭС

Ташкент, , 19:39 — REGNUM Делегация Узбекистана провела переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкией Амано, встреча состоялась накануне в Вене, говорится в поступившем в ИА REGNUM 1 февраля сообщении агентства «Узатом».

Узбекскую делегации в ходе встречи возглавил президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев, который проинформировал об этапах продвижения страны по использованию мирного атома, прежде всего в сфере атомной энергетики, а также медицины и ряде других направлений.

Генеральный директор МАГАТЭ во время встречи отметил, что строительство в республике АЭС заложит прочный фундамент для совершенствования в Узбекистане системы образования, развития ядерно-инженерных наук, строительной промышленности и энергетики.

«Юкия Амано подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать и впредь техническое и экспертное содействие Узбекистану, в том числе в процессе строительства атомной электростанции», говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что «буквально через несколько дней в Ташкенте пройдет очередной семинар с участием экспертов МАГАТЭ».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 19 октября 2018 года состоялась торжественная церемония старта проекта строительства первой АЭС в Республике Узбекистан.

Проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению «3+» и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий. Строительство АЭС будет осуществлять корпорация «Росатом».

Церемония проходила в режиме телемоста между Ташкентом, где старт проекту дали президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Ташкенте с государственным визитом, и одной из площадок проведения изыскательских работ. На площадке о готовности к началу работ докладывали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Алишер Султанов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. После приветственных слов лидеры двух стран нажатием символической кнопки положили начало буровым работам для отбора образцов грунта на одной из приоритетных площадок, которые были выбраны по результатам изучения с точки зрения сейсмологии, геологии, экологии и экономической целесообразности.