Узбекистан принял участие в масштабном мероприятии по Афганистану

Ташкент, , 19:36 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе со спецпредставителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым приняла участие в очередном заседании Международной контактной группы по Афганистану в Лондоне, сообщает МИД Узбекистана.

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств, в том числе США, России, Китая, Германии, Великобритании, Франции, Турции, стран СНГ, а также ООН, Европейского союза, НАТО, Азиатского банка развития, Организации исламского сотрудничества.

Узбекская сторона сообщила собравшимся об усилиях республики по оказанию содействия мирному политическому процессу, а также о действенной помощи по восстановлению национальной экономики соседнего Афганистана и совместной реализации с афганской стороной масштабных инфраструктурных проектов.

«До участников была доведена принципиальная позиция Узбекистана о том, что только самими афганцами и под руководством народа Афганистана должен осуществляться весь процесс мирного восстановления страны», говорится в сообщении.

В рамках участия в заседании узбекская делегация провела также двусторонние встречи со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и первым заместителем помощника Госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, спецпредставителем правительства ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркусом Потцелем, заместителем спецпредставителя Великобритании по Афганистану Лесли Крейг и директором департамента Южной Азии МИД Франции Камиль Пети.

Международная контактная группа была создана в 2009 году и ее целью является обсуждение текущего состояния и перспектив урегулирования афганского кризиса, а также обмен мнениями по достижению устойчивого и долгосрочного мира и стабильности в Афганистане.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Ташкенте 26−27 марта этого года прошла международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Основным лейтмотивом форума стало заявление узбекских властей о готовности создать на территории Узбекистана все необходимые условия для организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Итоговым документом конференции стала Ташкентская декларация, которая отражает основные аспекты взаимодействия с Афганистаном и предложения по урегулированию ситуации в этой стране.