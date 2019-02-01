Военный эксперт оценил угрозу ядерный войны России и США

Москва, , 20:13 — REGNUM России бессмысленно оправдываться и уверять Запад, что страна не разрабатывает наземные ракеты средней и малой дальности, способные нести ядерные боеголовки. США уже решили выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и говорят с РФ ультиматумами, заявил 1 февраля военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на канале Россия1.

«Помните пробирку с белым порошком, которой госсекретарь Колин Пауэлл тряс в ООН, утверждая, что там «сибирская язва», которую Садам Хуссейн хочет над цивилизованным миром распылить. Сейчас то же самое, трясут ракетой 9М729 (российская ракета, которая якобы нарушают условия РСМД). Они трясут этой ракетой, доказательств никаких, но нас обвиняют», — отметил Коротченко.

По мнение военного эксперта, решение США выйти из договора по ликвидации РСМД стало очень плохим развитием глобальных отношений. Штаты смогут разместить ударные ракеты на базе систем ПВО в Польше и Румынии. Оттуда подлетное время американских ракет до Москвы будет составлять около 7 минут, и около 5 минут — до северо-запада России, например, до Санкт-Петербурга.

«Оправдываться сегодня бессмысленно. Решения приняты. Вопрос в том, как мы ответим на этот шантаж. Дрогнет ли Россия или, оценив ситуацию, мы будем двигаться вперед. США начинают подготовку стартовых площадок под американскую ракету средней дальности, которую разместят в Европе. Наш ответ будет спокойным, бряцать ничем не будем, угрожать ничем не будем. США создают потенциал удара по России. Подлетное время от 7 до 10 минут до цели на территории России. 7 минут до Москвы и 5 минут до территории Северо-Запада. Наносится первый удар, а мы не знаем, что у них в голове. Трамп с битой ходит. Мы должны в порядке консультаций лидеров таких стран, как Италия, Германия, Франция, ряд других адекватных европейских стран, провести военные консультации», — обозначил угрозу участник ток-шоу.

По его мнению, все эти шаги США предпринимают с целью выдавить Россию с европейского рынка энергоресурсов. Под предлогом агрессии РФ будет проще принудить Германию и другие страны отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Трамп, выступая рэкетиром с битой, лоббирует интересы США. Цель — вызвать кризис в отношениях России и Европы. Пользуясь кризисом, США попытается заставить Германию отказаться от строительства «Северного потока — 2». Трамп будет навязывать американский сжиженный газ для Европы», — поделился своим мнением Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Австрия выразила сожаление в связи с выходом США из договора о ликвидации РСМД.

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