Пятница, 1 Февраля 2019 года
19:30:00 МСК

МУС готовится освободить экс-президента Кот-д'Ивуар Лорана Гбагбо

Политика

Прокуроры не хотят отпускать Гбагбо на родину

Гаага, Нидерланды, 1 февраля 2019, 19:29 — REGNUM  Международный уголовный суд (МУС) проводит закрытое заседание, на котором должен быть вынесен вердикт об условиях освобождения бывшего президента Кот'д-Ивуар Лорана Гбагбо, 1 февраля передает агентство Reuters.

Гбагбо был оправдан МУС ещё в середине января, и должен быть освобожден. Однако прокуроры заявляют, что возвращение Гбагбо в Кот'д-Ивуар может спровоцировать беспорядки и насилие.

В качестве «компромиссного варианта» рассматривается возможность отпустить Гбагбо в «страну, близкую к Нидерландам» со временным запретом посещения Кот'д-Ивуара. Сам Гбагбо, по словам его родственников и адвокатов, добивается возвращения на родину.

Читайте также: Лоран Гбагбо намерен вернуться в Кот-д'Ивуар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное право
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить