МУС готовится освободить экс-президента Кот-д'Ивуар Лорана Гбагбо

Гаага, Нидерланды, , 19:29 — REGNUM Международный уголовный суд (МУС) проводит закрытое заседание, на котором должен быть вынесен вердикт об условиях освобождения бывшего президента Кот'д-Ивуар Лорана Гбагбо, 1 февраля передает агентство Reuters.

Гбагбо был оправдан МУС ещё в середине января, и должен быть освобожден. Однако прокуроры заявляют, что возвращение Гбагбо в Кот'д-Ивуар может спровоцировать беспорядки и насилие.

В качестве «компромиссного варианта» рассматривается возможность отпустить Гбагбо в «страну, близкую к Нидерландам» со временным запретом посещения Кот'д-Ивуара. Сам Гбагбо, по словам его родственников и адвокатов, добивается возвращения на родину.

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