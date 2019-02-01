Латвия. Рига. Конец «согласной» эпохи

Владимир Линдерман, , 19:26 — REGNUM

30 января латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски в служебном кабинете мэра Риги Нила Ушакова и у него дома. Обвинения против Ушакова пока не выдвинуты, мера пресечения к нему не применена, он продолжает исполнять обязанности мэра.

Бюро не сообщает, в рамках какого конкретно уголовного процесса производились обыски. Но ясно, что так или иначе они связаны с коррупционным скандалом вокруг «Ригас сатиксме» — муниципальным предприятием, курирующим рижский общественный транспорт. В конце прошлого года по подозрению в коррупции были арестованы несколько руководителей предприятия. Десятки человек находятся под следствием.

У меня нет ни малейших сомнений в том, что сделки по закупке городского транспорта включали в себя, как принято говорить, коррупционную составляющую. И весьма солидную. Я сам в этом убедился, когда пять лет назад вместе с моим товарищем Ильей Козыревым проводил журналистское расследование о закупке Рижской думой троллейбусов «Шкода».

Мы тогда получили документы из Софии, согласно которым точно такие же троллейбусы, примерно в той же комплектации, при сходных условиях поставок и обслуживания болгары купили на 30−35% дешевле. Наши попытки прояснить ситуацию наткнулись на высокомерное молчание Ушакова. Не знаю, имел ли мэр лично «откат» при подобных операциях, но то, что он их покрывал, — это факт.

Хотя от сделки с «золотым троллейбусом» за версту разило коррупцией, KNAB тогда не отреагировал. Видимо, не было политического решения. А теперь оно есть. Что изменилось за пять лет?

Отношение латышских политиков к «Согласию» и его лидеру Ушакову всегда было двойственным. С одной стороны, они не могли эмоционально смириться с тем фактом, что Ригой рулит человек с русской фамилией, опирающийся главным образом на русских избирателей. Это противоречило мечте о «латышской Латвии». «За латышскую Ригу!» — таким был боевой клич оппонентов Ушакова на муниципальных выборах 2017 года.

Но эмоции эмоциями, а практическое чутье им подсказывало, что от «Согласия» есть польза, что оно им необходимо. Так же, как немецкому начальству была нужна еврейская полиция (Jüdischer Ordnungsdienst) для поддержания порядка среди узников гетто. Кто-то же должен пресекать бунтарские порывы, внушать несбыточные надежды.

«Согласие» прекрасно справлялось с этой ролью. Большинству русских жителей Латвии удалось привить покорность. Любимый лозунг «согласистов»: «Viss būs labi» («Все будет хорошо»). Теже слова надсмотрщики нашептывали узникам по пути в газовую камеру: все будет хорошо… Не задумываясь о том, что их ждет та же судьба.

Последний опасный рубеж, когда правящие партии еще нуждались в Ушакове, был преодолен в прошлом году. Речь идет о ликвидации школьного образования на русском языке.У властей были основания бояться уличных протестов. При участии в них «Согласия» на улицы могло бы выйти до 60-70 тысяч человек, что по масштабам Риги — очень много (десятая часть жителей города). Ситуация могла выйти из-под контроля правительства.

И «Согласие» снова на «отлично» справилось со своей задачей по усмирению русского бунта. Ушаков назвал уличные выступления бесполезными. Была развернута кампания по их высмеиванию.Потенциал партии «Русский союз Латвии» и других активистов, участвовавших в организации шествий в защиту русских школ, оказался сравнительно невысок — максимум 10−12 тысяч участников.

После этого произошло то, что и должно было произойти: мавр сделал свое дело, в его услугах больше не нуждаются. Борцам с коррупцией дали команду «фас».

Каким будет дальнейшее развитие событий? Тут возможны варианты. Неонацисты из «Национального объединения» настаивают на роспуске Рижской думы и проведении досрочных выборов в мае этого года. Распустить муниципальный орган власти вправе только сейм. Союзники «Нацобъединения» по правящей коалиции пока колеблются. Вероятно, прикидывают, насколько для них выгодно, чтобы выборы состоялись уже в мае.

Есть вариант проще: министр среды и регионального развития можетсвоей властью, без голосования в сейме, отстранить Ушакова с поста мэра. Но тогда «Согласие» продолжит управлять Ригой до 2021 года.

Наконец, могут попытаться свергнуть Ушакова «изнутри», голосованием в Рижской думе. Для этого латышским партиям необходимо перетянуть на свою сторону несколько депутатов из правящей думской коалиции. Вполне вероятно, что после акции устрашения (обыски), перебежчики найдутся.

Что грозит самому Ушакову? Думаю, уголовное дело против него все-таки возбудят, но вряд ли отправят за решетку. Русский мэр-мученик — это совсем не то, что нужно националистам. Им нужно отстранить «Согласие» от власти в Риге. Возможна сделка: Ушаков баллотируется весной этого года в Европарламент, а Рижская дума переходит под контроль латышских партий. Избравшись в ЕП, Ушаков получит на ближайшие пять лет депутатский иммунитет (хотя и не на 100% надежный, иногда евродепутаты выдают своих коллег для уголовного преследования).

В любом случае, «Согласие» уже не вернет себе былых позиций. Если рижские выборы пройдут на волне коррупционного скандала, «Согласие» их проиграет. Потеря Риги значительно ослабит партию и на общелатвийском уровне, поскольку именно столица является и материальной базой «Согласия», и своего рода партийной витриной, символом успеха.

Ушаков делал все возможное, чтобы понравиться латышскому избирателю: признал советскую оккупацию Латвии, признал латышский язык единственным государственным (без каких-либо оговорок о статусе русского языка), заявил, что Крым — это Украина, отказался защищать русские школы, не вымолвил ни слова в защиту арестованных русских активистов, сделал «сладкое» селфи на фоне американских танков, подружился с сенатором Маккейном… Ничего не помогло. Все эти шаги воспринимались как проявление слабости и неизбежной капитуляции.

Только и остается, что вспомнить Гоголя: ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?