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Железняк: Европа становится заложницей опасных ультиматумов США по ДРСМД

Политика

Ракеты

Москва, 1 февраля 2019, 19:25 — REGNUM  В Госдуме убеждены, что европейские страны должны продемонстрировать негативную реакцию на ультиматум США по ДРСМД, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

«Убеждён, что европейские лидеры продемонстрируют негативную реакцию на заявление главы Белого Дома, поскольку прекрасно понимают, что являются заложниками опасных манёвров Вашингтона», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Разрушительные и безответственные шаги США говорят «о намерении вступить в новый виток гонки вооружений и толкают к этому другие страны», указал парламентарий.

«США пытаются сохранить своё доминирование и компенсировать отставание от нашей страны в сфере противоракетной обороны, чтобы помешать России укреплять свою безопасность», — опасается депутат.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Решение вступит в силу 2 февраля.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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