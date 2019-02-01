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Молдавии прочат кризис: после выборов на улицах ждут и левых, и правых

Политика

Додон прогнозирует политический кризис и/или досрочные выборы в стране

Кишинёв, 1 февраля 2019, 19:24 — REGNUM  После намеченных на 24 февраля парламентских выборов в Молдавии возможна дестабилизация ситуации, и не исключен сценарий досрочных парламентских выборов. Об этом заявил в холде визита в Москву в интервью ТАСС президент Молдавии Игорь Додон.

Правящая Демпартия по его словам, «хочет любой ценой остаться у власти, контролировать дальше и парламент, и правительство». «Если будут попытки любой ценой опять контролировать все, это может привести к тому, что и левые, и правые просто выйдут на улицу, независимо от геополитических взглядов», — заявил Додон.

Хорошим сценарием он считает создание «промолдавского парламентского большинства». При этом социалисты, по словам Додона, не станут создавать коалиции с другими партиями. «Поэтому, если одна партия не получит парламентское большинство, есть очень большая вероятность, что будут досрочные парламентские выборы во второй половине этого года», — добавил он.

Ранее Додон и социалисты не исключили возможность создания коалиции не напрямую с Демпартией, также провозгласившей «промолдавский» курс, а с некими независимыми депутатами. При этом выдвижение формально независимых, а в дейтсвительности подконтрольных Демпартии депутатов — часть стратегии Демократической партии и ее лидера Владимира Плахотнюка на этих выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: России не безразлично, чем закончатся выборы в парламент Молдавии

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Выборы в Молдавии
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