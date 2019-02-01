МИД Австрии: разрыв ДРСМД вызовет рост ядерной угрозы в Европе

Вена, , 19:18 — REGNUM После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европу могут вернуться ядерные ракеты средней дальности, заявила 1 февраля министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Пресс-служба МИД Австрии опубликовала мнение Карин Кнайсль по поводу намерений США выйти из ДРСМД.

Глава МИД Австрии отметила, что это приведет к повышению ядерной угрозы в Европе.

«Повторное размещение ракет средней дальности более 30 лет спустя ощутимо повысило бы ядерную угрозу в Европе», — заявила Карин Кнайсль.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 февраля активизирует процесс выхода из ДРСМД.

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