Киев обвинил ОБСЕ в попытке легализовать ДНР и ЛНР

Киев, , 19:15 — REGNUM Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик предлагает Киеву признать ДНР и ЛНР. Об этом 1 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Вадим Черныш, комментируя суть «плана Сайдика».

По его словам, министерство получило новый мирный план, который должен заменить минские соглашения.

«В этом плане есть ссылки, что переходная администрация будет работать не только с избранными органами местного самоуправления, но и с административными структурами, которые действуют до сих пор. Это означает, что на промежуточный период времени происходит фактическая легитимизация образований, которые себя называют какими-то органами внутри оккупированных территорий и против которых еще недавно авторы этого документа говорили, что они не признают их легитимность», — сказал Черныш.

Он напомнил, что согласно минским соглашениям местные выборы в отдельных регионах Донбасса должны пройти в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ. По словам Черныша, ОБСЕ предлагает реализовать на Донбассе приднестровский сценарий.

«Это очень большая опасность. Например, по Приднестровью никто не признал это образование. Но во всех документах Российская Федерация и сама непризнанная власть непризнанного Приднестровья применяют полулегитимизированное самоназвание «участников переговоров». Этот же принцип заложен в этот документ. Если вдруг план до конца не выполняется, структуры остаются», — возмутился Черныш.

Министр напомнил, что в минских соглашениях нет названия ДНР и ЛНР.

«Там фигурирует одна аббревиатура — отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Зато в этом документе упоминается снова возвращение к так называемым ДНР и ЛНР», — возмутился Черныш.

Он также удивился предложению Сайдика ввести на подконтрольной украинскому правительству части Донбасса «полицейский и военный компоненты» будущей миротворческой миссии.

«Сделана оговорка: гражданский компонент — только для оккупированных территорий, а вся миссия, в том числе для подконтрольной территории. Это удивляет, потому что я не понимаю логики в данном случае. Это также не прописано ни в одних соглашениях, которые Украина ранее подписывала», — добавил Черныш.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдикпредложил «нормандской четверке» утвердить новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Ожидается, что новый договор заменит минские договоренности, которые не выполняются сторонами. Об особенностях нового плана Сайдик рассказалв интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

В частности, концепт предусматривает ввод в отдельные регионы Донбасса совместной миссии миротворцев ООН и ОБСЕ (с военным, полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.

Он сообщил, что новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. По его словам, новый план урегулирования должен быть поддержан парламентами России и Украины.

«Минские договоренности не ратифицировали ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами», — заявил Сайдик.