МИД Австрии: решение США выйти из ДРСМД достойно сожаления

Вена, , 19:04 — REGNUM Решение администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) достойно сожаления, заявила 1 февраля министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

При этом глава МИД Австрии призвала Москву и Вашингтон к диалогу, направленному на сохранение этого соглашения.

Стоит отметить, что глава МИД Австрии указала на отсутствие чётких подтверждений претензий США к России.

«Причиной того, что до сих пор должным образом не прояснены упреки в нарушении договора, является недостаток взаимного доверия», — сказала Кнайсль.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля начнется процесс выхода Вашингтона из ДРСМД. Одновременно с этим госсекретарь Майк Помпео заявил, что если Россия не выполнит требований США в течение шестимесячного периода, то договор РСМД будет расторгнут.