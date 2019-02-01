Пятница, 1 Февраля 2019 года
19:09:16 МСК

МИД Австрии: решение США выйти из ДРСМД достойно сожаления

Политика

Вена призывает Москву и Вашингтон к диалогу

Вена, 1 февраля 2019, 19:04 — REGNUM  Решение администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) достойно сожаления, заявила 1 февраля министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

При этом глава МИД Австрии призвала Москву и Вашингтон к диалогу, направленному на сохранение этого соглашения.

Стоит отметить, что глава МИД Австрии указала на отсутствие чётких подтверждений претензий США к России.

«Причиной того, что до сих пор должным образом не прояснены упреки в нарушении договора, является недостаток взаимного доверия», — сказала Кнайсль.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля начнется процесс выхода Вашингтона из ДРСМД. Одновременно с этим госсекретарь Майк Помпео заявил, что если Россия не выполнит требований США в течение шестимесячного периода, то договор РСМД будет расторгнут.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить