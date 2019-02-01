Власти Палестины прокомментировали прекращение помощи USAID

Рамалла , , 18:54 — REGNUM Палестинское руководство разочаровано прекращением помощи Западному берегу и сектору Газа со сторону Агентства США по международному развитию (USAID), 1 февраля передает агентство Reuters.

«Приостановление помощи нашему народу, в том числе в таких важных секторах, как здравоохранение и образование, окажет негативное влияние на всех, создаст негативную атмосферу и усилит нестабильность», — заявил журналистам Набиль Абу Рудейна, представитель президента Палестины Махмуда Аббаса.

USAID является основным агентством, которое управляет гуманитарной помощью США на палестинских территориях. В 2017 году американская гуманитарная помощь Палестине, направленная через USAID, оценивалась в $268 млн.

Читайте также: USAID прекращает работу в секторе Газа и на Западном берегу