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Власти Палестины прокомментировали прекращение помощи USAID

Политика

Прекращение помощи сектору Газа и Западному берегу «окажет негативное влияние на всех»

Рамалла , 1 февраля 2019, 18:54 — REGNUM  Палестинское руководство разочаровано прекращением помощи Западному берегу и сектору Газа со сторону Агентства США по международному развитию (USAID), 1 февраля передает агентство Reuters.

«Приостановление помощи нашему народу, в том числе в таких важных секторах, как здравоохранение и образование, окажет негативное влияние на всех, создаст негативную атмосферу и усилит нестабильность», — заявил журналистам Набиль Абу Рудейна, представитель президента Палестины Махмуда Аббаса.

USAID является основным агентством, которое управляет гуманитарной помощью США на палестинских территориях. В 2017 году американская гуманитарная помощь Палестине, направленная через USAID, оценивалась в $268 млн.

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