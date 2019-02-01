Военные в Венесуэле стали неопределенным фактором – Сергей Кургинян

Москва, , 19:11 — REGNUM Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться неопределенной из-за позиции военных, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 1 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Однажды с Уго Чавесом все было еще хуже, — сказал Кургинян. — Он уже был как бы свергнут, и якобы пришла новая власть, но потом военные рассердились и Чавес вернулся. Венесуэла место непредсказуемое и никто не может сказать, как поведут себя военные. Но мне кажется, что военным не хочется оказаться пешкой в американской игре. Они не очень понимают, что они с этого получат. Пока военные остаются неопределенным фактором, может произойти все, что угодно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо в Кремле не признают.

«Господин Гуайдо является спикером парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус», — подчеркнул Песков.

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