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USAID прекращает работу в секторе Газа и на Западном берегу

Политика

Агентство продолжит «реализацию грантов по управлению конфликтами и смягчению их последствий в Израиле»

Рамалла , 1 февраля 2019, 18:47 — REGNUM  Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает все программы на территории палестинского Западного берега и сектора Газа, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Мы свернули некоторые проекты и программы… Вся помощь USAID на Западном берегу и в Газе прекратилась», — сообщил Reuters официальный представитель США в Палестине.

Сообщается, что USAID продолжит «реализацию грантов по управлению конфликтами и смягчению их последствий в Израиле» с участием еврейских и арабских представителей.

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