USAID прекращает работу в секторе Газа и на Западном берегу

Рамалла , , 18:47 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает все программы на территории палестинского Западного берега и сектора Газа, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Мы свернули некоторые проекты и программы… Вся помощь USAID на Западном берегу и в Газе прекратилась», — сообщил Reuters официальный представитель США в Палестине.

Сообщается, что USAID продолжит «реализацию грантов по управлению конфликтами и смягчению их последствий в Израиле» с участием еврейских и арабских представителей.

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