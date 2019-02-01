USAID прекращает работу в секторе Газа и на Западном берегу

Рамалла , 1 февраля 2019, 18:47 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает все программы на территории палестинского Западного берега и сектора Газа, 1 февраля передает агентство Reuters.
«Мы свернули некоторые проекты и программы… Вся помощь USAID на Западном берегу и в Газе прекратилась», — сообщил Reuters официальный представитель США в Палестине.
Сообщается, что USAID продолжит «реализацию грантов по управлению конфликтами и смягчению их последствий в Израиле» с участием еврейских и арабских представителей.
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