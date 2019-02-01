НАТО: В разрыве ДРСМД виновата Россия

Брюссель, , 18:33 — REGNUM Военный блок НАТО считает, что ответственность за разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности лежит исключительно на Российской Федерации. Соответствующее заявление распространила сегодня, 1 февраля, пресс-служба штаб-квартиры альянса.

В заявлении Североатлантического альянса сказано, что Россия должна выполнить взятые на себя обязательства в рамках ДРСМД и уничтожить поддающимся проверке способом все ракетные системы 9М729. Сделать это Россия должна до того, как США официально расторгнут ДРСМД — то есть в течение ближайших шести месяцев.

Если этого не произойдет, то, по мнению НАТО, ответственность за разрыв договора будет нести исключительно Россия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США уже несколько лет обвиняли Россию якобы в нарушении ДРСМД. При этом никаких доказательств этих нарушений никто не предоставлял. Наконец, Вашингтон заявил, что российские ракеты 9М729 якобы нарушают ДРСМД, и американские власти требуют их уничтожения.

Российская сторона отвергла все обвинения в нарушении ДРСМД и заявила, что ракеты 9М729 не обладают теми тактико-техническими характеристиками, которые им приписывают в Вашингтоне, и совершенно не нарушают положения ДРСМД. Минобороны РФ даже провело специальный брифинг, в ходе которого были представлены образцы ракет 9М729. Но это не изменило ситуацию.

Эксперты указывают, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД во что бы то ни стало, и обвинения в адрес России — просто удобный предлог. Просто ДРСМД мешал американцам развернуть более эффективные системы сдерживания военной мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: Через полгода ДРСМД исчезнет