Ангела Меркель закрывает страницу в Facebook

Берлин, , 18:25 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель закрывает страницу в соцсети Facebook — госпожа канцлер сообщила об этом 1 февраля в видеообращении для подписчиков.

По словам Меркель, она закрывает страницу после ухода с поста главы «Христианско-демократического союза» — с декабря 2018 года ХДС возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Тем не менее Меркель призывает подписчиков «продолжить следить за моей работой в качестве канцлера» через страницу ее правительства в Facebook и канал Bundeskanzlerin в Instagram.

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