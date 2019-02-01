Пятница, 1 Февраля 2019 года
18:21:48 МСК

Белый дом дал России «последний шанс сохранить ДРСМД»

Политика

«Последнее американское предупреждение» растянуто на шестимесячный срок

Вашингтон, 1 февраля 2019, 18:21 — REGNUM  Обозначенный Вашингтоном шестимесячный срок на возвращение России к условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является последним шансом для сохранения этого соглашения, заявил 1 февраля журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, «если Россия за эти шесть месяцев не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора», то договор РСМД будет расторгнут Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 февраля начнет процесс выхода из соглашения по РСМД с Россией.

Читайте также: Клинцевич: ракеты 9М729 условий ДРСМД не нарушают и уничтожаться не будут

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: В Брюсселе у РФ больше нет полноправного партнера по безопасности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить