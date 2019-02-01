Белый дом дал России «последний шанс сохранить ДРСМД»

Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Обозначенный Вашингтоном шестимесячный срок на возвращение России к условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является последним шансом для сохранения этого соглашения, заявил 1 февраля журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, «если Россия за эти шесть месяцев не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора», то договор РСМД будет расторгнут Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 февраля начнет процесс выхода из соглашения по РСМД с Россией.

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