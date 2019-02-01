СМИ сообщили подробности сделки по приобретению Арменией новых Су-30

Ереван, , 18:18 — REGNUM На днях Министерство обороны Армении сообщило, что был подписан соответствующий контракт по приобретению российских самолетов Су-30 СМ. Ведомство, однако, не сообщило количество приобретённых самолётов и другие детали сделки.

Со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий авиационной промышленности газета «Коммерсант» сообщает, что Москва и Ереван подписали контракт на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году.

Как стало известно изданию, Россия выделила Армении кредит, а также продала самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам.

«Знаковым этот контракт можно считать и для армянских властей в целом, и для премьера Армении Никола Пашиняна: впервые за десятилетия ВВС страны приобретают новую, а не бывшую в употреблении авиатехнику», — пишет газета.

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