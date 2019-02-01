Китай поддерживает укрепление контактов Европы и Ирана

Пекин, , 18:15 — REGNUM В Китае высоко оценивают и поддерживают усилия европейских стран по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В том числе речь идет о создании в ЕС совместного механизма расчетов с Ираном, сообщает 1 февраля Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Как сообщается, в последний день января главы МИД Великобритании, Франции и Германии сделали соответствующее заявление по такому механизму, назвав его INSTEX. Цель — продолжение выполнения СВПД после одностороннего выхода из него США.

«Китай решительно поддерживает политические и дипломатические усилия ЕС по обеспечению реализации соглашения по иранской ядерной проблеме», — заявил Гэн Шуан, подчеркнув, что считает это важным примером приверженности Европы принципу многосторонности (мультилатерализма).

Дипломат считает, что появление INSTEX окажет благотворное воздействие на мир и стабильность в регионе Среднего Востока и будет соответствовать интересам всего международного сообщества.

Напомним, что Иран является одним из важнейших партнеров и союзников КНР в регионе и в целом в Азии.