Полицейские Судана разогнали акцию протеста в городе Омдурман

Хартум, , 18:15 — REGNUM Суданские полицейские разогнали массовую акцию протеста в городе Омдурман, расположенном на противоположном берегу Нила от Хартума, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Силы безопасности использовали для разгона протестующих слезоточивый газ. Огнестрельное оружие не использовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в разных городах Судана продолжаются с декабря 2018 года. Демонстранты требуют отставки многолетнего президента страны Омара аль-Башира.

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