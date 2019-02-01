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Полицейские Судана разогнали акцию протеста в городе Омдурман

Политика

Силы безопасности использовали для разгона протестующих слезоточивый газ

Хартум, 1 февраля 2019, 18:15 — REGNUM  Суданские полицейские разогнали массовую акцию протеста в городе Омдурман, расположенном на противоположном берегу Нила от Хартума, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Силы безопасности использовали для разгона протестующих слезоточивый газ. Огнестрельное оружие не использовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в разных городах Судана продолжаются с декабря 2018 года. Демонстранты требуют отставки многолетнего президента страны Омара аль-Башира.

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