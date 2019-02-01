Америка выйдет из ДРСМД, что бы РФ ни делала — Сергей Кургинян

Москва, , 18:28 — REGNUM РФ не должна уступать ничего в том, что касается сохранения ядерного баланса, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 1 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Американцы выйдут из этого договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией — прим. ИА REGNUM ), что бы мы ни делали, — сказал Кургинян. — Их главная задача — поставить очень быстрые изделия как можно ближе к нашей границе. Эти изделия должны лететь не откуда-то, чёрт знает откуда, через Северный полюс. Они не будут их ставить в Испании. Им надо их ставить в Польше, Чехии, Румынии и так далее. Я находился в группе оппонентов Бориса Ельцина, когда речь шла об СНВ-I. А это часть одной игры».

По словам Кургиняна, Ельцин пытался любой ценой уничтожить СНВ-I, «по которому мы имели настоящие ракеты, которые создавали баланс».

«Нам навязали потом моноблок «Тополь» вместо тех ракет «Сатана», которые действительно строили баланс, — сказал Кургинян. — Это делал Ельцин, и у меня есть все основания считать, что он расстрелял Белый дом для того, чтобы этот договор подписать. И с того момента, как мы его подписали, исчез ядерный баланс в мире. Теперь хотят, чтобы он исчез ещё. Единственное средство добиться мира — это держать баланс. Как только вы сдвигаете баланс в одну сторону, вы получаете удар в одностороннем порядке. Потом вы дергаетесь, и мир всё равно становится ядерной пустыней. Но главный вопрос заключается в том, что нельзя ничего и никогда уступать в том, что касается баланса. Ради мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), Россия не приемлет ультиматумов относительно вооружений, а позиция США чревата гонкой вооружений.

«США снова выдвинули России свои условия относительно вооружений, заявив о приостановке участия в ДРСМД и намерении расторгнуть его через шесть месяцев. Мы не приемлем такого тона. Считаю, мы не должны принимать очередной ультиматум», — заявил Слуцкий.