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Косачёв: В Брюсселе у РФ больше нет полноправного партнера по безопасности

Политика

Ультиматум по ДРСМД

Москва, 1 февраля 2019, 18:03 — REGNUM  Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв объяснил ультиматум США по приостановке участия в ДРСМД и выразил сожаление, что у России больше нет в Брюсселе полноправного партнера для переговоров по темам безопасности.

«Заявление Трампа о намерении «разрабатывать варианты собственного военного ответа» России на якобы нарушения ею Договора по РСМД, собственно, и есть самое просто объяснение, ради чего всё затевалось и почему была сделана ставка на разрушение столь важного договора в сфере безопасности: Америке очень хочется разрабатывать новые системы вооружений, нарушающие этот договор, но нужно было представить этот шаг в качестве «ответного», — написал Косачёв в Facebook.

Причем президент США Дональд Трамп действовал по классической схеме: обвинение — отказ от обсуждения — ультиматум — «ответ» (то есть — изначально запланированное действие).

Сенатор полагает, что «ДРСМД просто мешал Вашингтону, как любой документ, который ограничивает его действия и грандиозные планы по достижению абсолютного военного превосходства над любыми противниками».

Россия сделает неутешительный вывод.

«Для России же вывод тоже неутешителен: судя по всему, в Брюсселе у нас более нет адекватного и полноправного партнера для переговоров по темам безопасности», — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Решение вступит в силу 2 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме прогнозируют гонку вооружений после ультиматума США по ДРСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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