Генпрокуратура уличила Росконцерт в нарушениях законодательства о закупках

Москва, , 18:03 — REGNUM Генпрокуратура России в ходе плановой проверки выявила нарушения законодательства о закупках в подведомственном Минкультуры государственном бюджетном учреждении «Росконцерт», сообщает 1 февраля пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, установлено, что в 2017—2018 годах в нарушение принципа обеспечения конкуренции учреждение «в основном осуществляло закупки без проведения торгов». При этом почти треть всех договоров общей стоимостью более 180 млн рублей было заключено с единственным поставщиком.

Кроме этого, как сообщает прокуратура, «Росконцерт» не размещал необходимой информации в Единой информационной системе в сфере закупок, а также привлекал организации к выполнению работ и оказанию услуг ещё до заключения контрактов.

Сообщается, что по результатам проверки Генпрокуратура внесла представление главе учреждения. Руководителям Минкультуры и ФАС направлена информация о выявленных нарушениях закона, а московскому управлению ФАС поручено провести внеплановые проверки «Росконцерта».