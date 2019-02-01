Вооруженные силы США оказались крайне уязвимы для кибератак

Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Американский независимый ресурс The Project On Government Oversight (POGO) опубликовал краткий анализ об уязвимости от кибератак целого поколения вооружений, созданных США. В своем докладе POGO ссылается и на государственные источники.

Так, согласно отчету Government Accountability Office (Счетной Палаты США), который вышел в октябре 2018 года, программы для всех систем оружия, созданных за последние десять лет в Соединенных Штатах, могут быть взломаны.

POGO также упоминает доклад, подготовленный в январе 2019 года генеральным инспектором министерства обороны США, в котором говорится, что программные компоненты оборонных систем насчитывают 266 уязвимостей, которые, что интересно, в основном связаны с их способностью идентифицировать потенциальные угрозы.

В анализе POGO приводится цитата бывшего директора по испытаниям Пентагона доктора Дж. Майкла Гилмора, который еще в 2014 году написал, что «киберугроза стала такой же реальной угрозой для вооруженных сил США, как угрозы ударов ракетами, артиллерией, авиацией и угроза электронной войны».

В своем документе POGO также приводит примеры имевших место кибератак. Так, в ноябре 2016 года кто-то начал кибератаку против австралийской оборонной фирмы, работающей над программой F-35. Хакеры, предположительно, базирующиеся в Китае, похитили конфиденциальную информацию о программе, включая схемы. Это был уже не первый случай, когда программа F-35 была взломана.

С 2007 по 2009 год китайские хакеры взломали базы данных британской компании BAE Systems, чтобы украсть данные о конструкции радара и характеристиках двигателя этого самолета. BAE Systems является субподрядчиком программы F-35, на нее приходится примерно 14 процентов стоимости каждого самолета. Таким образом, было похищено несколько терабайт информации, связанной с программой по созданию этого истребителя-невидимки пятого поколения.