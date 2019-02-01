Помпео: Через полгода ДРСМД исчезнет

Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может быть полностью расторгнут уже через полгода. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 1 февраля, в ходе специального брифинга.

Помпео вновь обвинил Россию якобы в нарушениях положений ДРСМД и потребовал от Москвы вернутся к «полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шестимесячного периода путём достоверного уничтожения своих ракет-нарушителей, их пусковых установок и связанного с ними оборудования».

Если этого не произойдет, что через шесть месяцев Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет расторгнут, подчеркнул Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже давно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД, однако их обвинения были совершенно беспочвенными и не имели под собой никаких реальных оснований. Тем не менее Вашингтон решил пойти на обострение и добиться разрыва ДРСМД. Сегодня было объявлено, что США со 2 февраля прекращают выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и запускают процедуру расторжения договора.

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