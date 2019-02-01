Близ столицы Киргизии построили тюрьму для террористов

Бишкек, , 17:56 — REGNUM В селе Молдовановка Чуйской области Киргизии в колонии №27 построили отдельный корпус для содержания под стражей граждан, отбывающих срок наказания за терроризм и религиозный экстремизм. На это было потрачено более 33,9 млн сомов (32,3 млн рублей).

В ближайшее время в здание, рассчитанное на 180 заключенных, переведут 100 таких преступников. Всего же в тюрьмах республики насчитывается свыше 600 человек, осужденных за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом.

В госслужбе исполнения наказаний отмечают , что такие же спецкорпуса для террористов планируют построить еще в нескольких колониях строгого и особого режима. Они нужны для изоляции таких преступников от других заключенных — чтобы противодействовать распространению идеологии религиозного экстремизма и терроризма среди осужденных.

«Анализ показал, что осужденные за преступления террористического характера и экстремистской направленности опасны. Вы стали свидетелями, когда в Бишкеке и в окрестностях были попытки террористического акта, нападения на правоохранительные органы, попытки нападения на здания государственных органов, побег из СИЗО-50, когда сбежали 9 осужденных, убиты несколько сотрудников колонии. Это все подтолкнуло нас к тому, что с этой категорией осужденных нужно вести определенную работу», — подчеркнул председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, по информации аналитиков Организации объединенных наций, количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии в период с 2010 по 2018 годы увеличилось в 7,6 раза — с 79 до более чем 600 человек. Каждый пятый такой преступник — женщина.

Отметим, что согласно различным данным, на стороне различных террористических группировок в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.