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Клинцевич: ракеты 9М729 условий ДРСМД не нарушают и уничтожаться не будут

Политика

В США российские ракеты 9М729 давно «назначили» причиной разрыва ДРСМД

Москва, 1 февраля 2019, 17:54 — REGNUM  Российская сторона не намерена уничтожать ракеты 9М729 и не считает эти ракеты нарушением условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 1 февраля член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Эта ракета летит на 480 километров, что вполне вписывается в параметры договора», — цитирует РИА Новости слова Клинцевича.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты утверждают, что наличие у России ракет 9М729 является нарушением ДРСМД и требуют уничтожения этих ракет.

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля США приостановят соблюдение условий ДРСМД.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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