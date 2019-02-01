Болтон: Куба подрывает демократию в Венесуэле

Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Куба якобы подрывает демократию в Венесуэле. Соответствующее сообщение Болтон опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 1 февраля.

«Кубинское правительство ответственно за обеспечение безопасности дипломатического персонала, но вместо этого фокусируют своё внимание на свержении демократии в Венесуэле», — пишет Болтон.

Советник имеет в виду загодачные «акустические атаки» от которых якобы пострадали и американские, и канадские дипломаты. Власти США и Канады утверждают, что многие сотрудники их дипломатических представительств в Гаване стали жаловать на постоянное плохое самочувствие. Вашингтон и Оттава возложили ответственность за это на кубинские власти и заявили, что сотрудники посольств якобы подверглись некоей «акустической атаке».

Напомним, что Куба является одним из ближайших союзников Венесуэлы и оказывает всю возможную поддержку Боливарианской республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали в Венесуэле попытку государственного переворота. По звонку из Вашингтона спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики. Однако захватить реальные рычаги власти ему пока не удалось.

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