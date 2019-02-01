Выход США из ДРСМД ставит мир на грань ядерной войны – член Совфеда РФ

Москва, , 18:23 — REGNUM Циничная ложь США приведёт мир к нарушению его целостной архитектуры безопасности, полагает член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Об этом она заявила 1 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы США разрушить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Уже сегодня мы можем твердо сказать, что циничная ложь США приведёт к нарушению целостной архитектуры безопасности мира, — сказала сенатор. — Это касается не только национальных и региональных интересов, но и глобальных. Кто виноват в расторжении договора? Если мы посмотрим документы, американская национальная стратегия ПРО говорит о том, что США должны разместить ракеты средней дальности по периметру границы РФ. Но Америка игнорирует международное право и обязательства. Мир сейчас находится на грани ядерной войны. Мы должны это осознавать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Дональда Трампа, союзники Америки по НАТО одобряют её выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают угрозу нарушения Россией договора и ущерб для контроля за вооружениями, который наносит игнорирование этих нарушений», — указано в заявлении Трампа.

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