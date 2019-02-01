Американские военные конвои по-прежнему идут в Сирию

Дамаск, , 17:37 — REGNUM По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) от 1 февраля на территорию Сирии въехал крупный военный конвой США. В колонне, кроме боевого охранения, десятки большегрузных грузовиков и топливозаправщиков.

Колонна въезжала с территории соседнего Иракского Курдистана в сирийскую провинцию Хасака через контрольно-пропускной пункт Семалка. Пограничный переход «Семалка» фактически расположен между двумя курдскими анклавами: Южным (Иракским) Курдистаном и Западным (Сирийским) Курдистаном.

Приведенный выше факт, говорит о том, что объявленный президентом США Дональдом Трампом более месяца назад вывод американских войск из Сирии фактически не происходит. За это время, по имеющейся информации, произошла упаковка некоторого оборудования на территории американских военных баз на сирийской земле.

По имеющейся информации, на территорию Сирии в третьей декаде января дополнительно переброшены шестьсот американских военных. По утверждению Пентагона, они нужны для того, чтобы провести эвакуацию американских войск из Сирии.

ИА REGNUM на днях сообщало о заявлении и.о. министра обороны США Патрика Шанахана, в котором он сказал, что вывод войск из Сирии находится на «ранних стадиях».