Меркель: Германия готова спасать ДРСМД

Берлин, , 17:36 — REGNUM Германия готова все оставшиеся шесть месяцев вести переговоры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила 1 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель.

К таким шагам Меркель готова перейти в случае начала выхода США из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности.

«Если дело дойдёт до такого объявления, мы полностью используем оставшийся шестимесячный срок для дальнейших переговоров», — сказала Меркель.

При этом канцлер ФРГ заявила, что считает Россию виновной в нарушении этого договора.

Как сообщало ИА REGNUM, США категорически отказываются от предметного обсуждения этого вопроса, настаивая на выполнении Россией требований Вашингтона.

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