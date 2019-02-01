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США возмутительно циничны – Кургинян о выходе Америки из ДРСМД

Политика

Мир переходит в состояние, где будет господствовать концепция опережающего ядерного удара – мнение

Москва, 1 февраля 2019, 18:20 — REGNUM  Утверждения США о том, что они выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как РФ нарушает какие-то из его положений, чудовищная ложь, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 1 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Какие ракеты-то нарушают? Когда вы (США — прим. ИА REGNUM ) говорите о том, что мы что-то нарушили, с этого начинается чудовищная ложь, — сказал Кургинян. — Я никоим образом не собираюсь по этому поводу рвать на себе остатки волос. Понятно уже давно, что США возмутительно циничны. К чему это (выход США из ДРСМД — прим. ИА REGNUM ) приведёт? Это приведёт к тому, что мы должны будем пересмотреть всю концепцию ядерного сдерживания. Значит, мы переходим в ядерный мир, где вместо концепции встречного удара будет концепция опережающего удара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что его страна 2 февраля полностью прекратит выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД и начнёт процедуру выхода из этого договора.

Читайте ранее в этом сюжете: Могерини: ЕС просит Россию и США сохранить и выполнять ДРСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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