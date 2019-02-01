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МИД РФ: В конце марта президент Владимир Путин посетит Киргизию

Политика

Состоится официальный визит российского лидера

Москва, 1 февраля 2019, 17:31 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в конце марта посетит Киргизию с официальным визитом. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В информационном бюллетене МИД РФ сказано, что 3−4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Бишкек по приглашению киргизских властей.

В ходе встреч с руководством Киргизии, в том числе с президентом этой страны Сооронбаем Жээнбековым Лавров обсудит подготовку государственного визита президента России Владимира Путина в эту страну.

Также состоится обмен мнениями относительно российско-киргизского сотрудничества. Будет обсуждаться международная и региональная повестка дня.

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Внешняя политика России
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