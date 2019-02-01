Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре

Тула, , 17:30 — REGNUM Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля. Как сообщает «МК в Туле» со ссылкой на собственный источник, женщина была арестована в российском консульстве при попытке поменять паспорт.

Алиса Толкачева проходит в качестве обвиняемой по делу о мошенничестве: согласно материалам дела, она вместе с неустановленными лицами подделывала протоколы общих собраний жителей многоквартирных домов, а затем выставляла им счета. Кроме того, она не перечислила 9 млн рублей АО «ТНС Энерго Тула» за поставленные ресурсы. Еще в октябре 2017 года суд вынес постановление о заочном аресте Толкачевой. Она была объявлена в международный розыск. Тогда же в октябре сама Толкачева заявила посредством своего блога о том, что считает уголовное дело в отношении себя незаконным.

Как напоминает ИА REGNUM, Алиса Толкачева занимала пост мэра Тулы с 31 марта 2010 года по 2 марта 2011. Выдвинута на этот пост она была партией «Единая Россия», избрана решением депутатов Тульской гордумы. Впрочем, уже через несколько месяцев из фракции «ЕР» Толкачеву исключили, позже она была отправлена в отставку.