Могерини: ЕС просит Россию и США сохранить и выполнять ДРСМД

Брюссель, , 17:23 — REGNUM Евробюрократы призывают Российскую Федерацию и США сохранить и выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как он крайне важен для соблюдения мира и безопасности на Европейском континенте. Об этом сегодня, 1 февраля, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Для нас, Евросоюза, было бы очень важно увидеть полное соблюдение договора и его сохранение. Это полностью отвечает интересам безопасности Европы», — сказала Могерини.

Глава евросоюзной дипломатии подчеркнула, что ЕС крайне не приветствует возвращение ядерных сверхдержав к отношениям времен холодной войны между СССР и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что его страна 2 февраля полностью прекратит выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД и начнет процедуру выхода из этого договора.

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