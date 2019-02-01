Слуцкий: США приостанавливает участие в ДРСМД для наращивания потенциала

Москва, , 17:23 — REGNUM Россия не приемлет ультиматумов относительно вооружений, позиция США чревата гонкой вооружений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«США снова выдвинули России свои условия относительно вооружений, заявив о приостановке участия в ДРСМД и намерении расторгнуть его через шесть месяцев. Мы не приемлем такого тона. Считаю, мы не должны принимать очередной ультиматум», — заявил Слуцкий.

Повторение требований об уничтожении ракет не выдерживает никакой критики, указал парламентарий.

«Москва неоднократно заявляла, что их характеристики не противоречат условиям договора. Однако нас не хотят слушать и продолжают обвинять в нарушении ДРСМД. Таким образом, Вашингтон даже не скрывает, что намерен использовать ситуацию с громким выходом из договора для наращивания своего ракетного потенциала, в том числе, очевидно, и ядерного», — заявил депутат.

Слуцкий уверен, что такая позиция «чревата новой гонкой вооружений, что крайне негативно влияет на всю систему международной безопасности и контроля над вооружениями».

«США несут угрозу мировой стабильности», — делает вывод парламентарий.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности. Решение вступит в силу в субботу, 2 февраля.