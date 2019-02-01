В Киеве намерены проверять наблюдателей на выборах по базе «Миротворца»

Киев, , 17:18 — REGNUM Украинские правоохранители будут проверять международных наблюдателей на предстоящих выборах президента по базе сайта «Миротворец». Об этом 1 февраля сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, в ходе президентской кампании МВД намерено «плотно сотрудничать» с СБУ и пограничниками и использовать их базы данных. «Если не справляемся, всегда можно заглянуть в базу «Миротворца», — добавил Аваков.

Министр заверил, что украинские силовики не допустят проникновения в страну «провокаторов под видом международных наблюдателей».

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что Киев не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах. Тем не менее российская сторона получила соответствующее приглашение от ОБСЕ и намерена направить своих наблюдателей для работы в составе миссии на Украине.

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