На Украине придумали сумму убытков от «российской блокады» Азовского моря

Киев, , 17:12 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по подсчетам его ведомства, экономический урон украинской морской отрасли из-за якобы блокады Россией судоходства по Азовскому морю, составляет 10 млрд гривен (23,5 млрд рублей). Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает УНИАН.

По словам Омеляна, украинские власти занялись подсчетом «убытков» сразу после того, как в России начали строить мост через Керченский пролив. В эти «убытки» Омелян засчитывает и вынужденный простой украинских судов в очередях на прохождение Керченского пролива, а также якобы негативное влияние строительства моста на экономику украинской части Приазовья в целом.

«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион», — сказал Омелян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти с момента государственного переворота в феврале 2014 года пытаются обвинить Россию во всем чем угодно и потребовать за это компенсацию. Так например, на Украине всерьез рассчитывают получить компенсацию за то, что после завершения российско-украинского газового контракта, российский газ может больше не поставляться в ЕС через украинскую газотранспортную систему. Компенсация рассчитывается из того, что украинская экономика недополучит гипотетическую сумму, которую Россия заплатила бы, если бы контракт был продлен. Российская сторона указывает на полную абсурдность данного требования.

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