Ангела Меркель решила удалиться из Facebook

Берлин, , 17:08 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила удалить свой аккаунт в социальной сети Facebook. Соответствующее видеообращение опубликовано 1 февраля на официальной странице политика.

Своё решение Меркель объяснила тем, что больше не возглавляет Христианско-демократический союз (ХДС).

«Я хочу поблагодарить вас за поддержку моей страницы. Как вы знаете, я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому я удалю свою страницу в Facebook», — сказала канцлер Германии.

Отметим, что Ангела Меркель является одним из лидеров по числу подписчиков среди европейских политиков. В настоящее время на её страницу подписаны более 2,5 млн человек.

В декабре новым председателем ХДС стала генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. До этого Ангела Меркель возглавляла партию на протяжении 18 лет.