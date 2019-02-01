Последний день ДРСМД. Трамп сделал заявление об остановке договора

Вашингтон, , 17:07 — REGNUM США начинают осуществлять выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, заявил 1 февраля американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, со 2 февраля США прекратят выполнять обязательства по ДРСМД и начнут процедуру выхода из него.

Президент США отметил, что выход страны из ДРСМД потребует шести месяцев, «если Россия не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор».

»Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом», — указано в заявлении Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких доказательств нарушения Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон до сих пор не представил. От предметного обсуждения данного вопроса США категорически отказываются.

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