Bloomberg: Сальвини предлагает Трампу стать его основным союзником в Европе

Рим, , 17:07 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини предлагает президенту США Дональду Трампу стать его «основным союзником» в Европе, передает в пятницу, 1 февраля, Agenzia Nova со ссылкой на Bloomberg.

В качестве посредника в их общении участвует адвокат Трампа Руди Джулиани. После Brexit Вашингтон лишился основного союзника в составе ЕС, и Италия может занять это место, особенно учитывая напряженность в отношениях США с Германией и Францией.

В свою очередь Сальвини, получив явную поддержку Трампа, сможет еще более закрепить свои позиции в преддверии выборов в Европарламент.

В конце февраля 2019 года и Сальвини, и Трамп могут вместе посетить одно из политических мероприятий в США, где обсуждение этой темы может быть продолжено, отмечает издание.

Ранее Дональд Трамп и руководители посольства США в Италии выражали поддержку политики Италии, в том числе по тем вопросам, которые вызывали недовольство властей ЕС — к примеру, о дефицитном бюджете Италии на 219 год.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.

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