«Дело Арашуковых» растет: Следствие допрашивает седьмого фигуранта

Москва, , 17:02 — REGNUM В так называемом «деле Арашуковых» появился уже седьмой фигурант — исполнительный директор акционерного общества «Ессентукигоргаз» Алан Кятов. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Кятов был задержан, а затем допрошен следователями. Кроме того, следствие уже направило ходатайство об аресте исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» в Басманный суд Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, громкое уголовное дело началось с не менее громкого задержания сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, которого сотрудники правоохранительных органов и спецслужб взяли прямо в зале заседания Совета Федерации.

Арашукову предъявили обвинения в убийстве, давлении на свидетелей и участии в организованной преступной группировке. Затем был задержан и также арестован отец сенатора — Рауль Арашуков, который является советником главы «Газпром межрегионгаза». Ему вменяется в вину мошенничество и организация преступного сообщества. Следствие считает, что это преступное сообщество, в которое входили отец и сын Арашуковы, похитило у «Газпрома» газ на сумму в более чем 30 млрд рублей.

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