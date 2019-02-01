Защита сенатора Арашукова обжаловала его арест на два месяца

Москва, , 16:51 — REGNUM Защита обжаловала арест сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Об этом сегодня. 1 февраля, сообщила журналистам официальный представитель Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

По её словам, адвокаты сенатора Арашукова подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы об аресте политика на два месяца. Апелляционная жалоба будет рассмотрена в Московском городском суде. Дата рассмотрения пока не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января сенатора Арашуков был задержан прямо в зале заседания Совета Федерации. Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей. Суд арестовал его на два месяца. Также был задержан, а затем арестован отце сенатора — Рауль Арашуков, который является советником главы «Газпром Межрегионгаз».

Рауль Арашуков обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Речь идет о хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму более чем 30 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР допрашивает нового фигуранта «дела Арашуковых»