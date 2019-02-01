Глава Каталонии призвал «демократов Европы» вступиться за сепаратистов

Барселона, Испания, , 16:46 — REGNUM Глава испанской Каталонии Ким Торра обратился к «демократам Европы» с просьбой вступиться за преследуемых Испанией сепаратистов региона, которые в ближайшее время предстанут перед судом в Мадриде, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Торра заявил, что арестованные в 2017 году каталонские политики и активисты «не совершали никаких преступлений» и «проблема каталонских демократов является проблемой европейских демократов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 февраля стала известна дата суда над сепаратистами Каталонии — разбирательство в Верховном суде Испании стартует 12 февраля.

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