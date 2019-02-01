Результат есть — политолог о работе врио губернатора Забайкальского края

Москва, , 16:53 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сумел улучшить финансовую ситуацию в своём регионе, полагает политолог Марат Баширов. Об этом он заявил 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги первых ста дней работы Осипова на его новом посту.

«Он очень быстро погрузился в ту ситуацию, которая сложилась в Забайкальском крае, — сказал Баширов. — Этому помогло то, что он работал заместителем министра в Министерстве по делам Дальнего Востока. У него была хорошая картинка перед глазами на предыдущем месте работы. Конечно, первое, что он успел разрешить, — это улучшить финансовую ситуацию в крае, в том числе привлечь финансы из федерального центра».

Во-вторых, как заметил Баширов, Осипов начал серьёзную работу по территориям опережающего развития.

«Там есть три составляющие, — отметил эксперт. — Одна связана с горнодобывающей промышленностью. И второе — на границе с Китаем очень большой транспортный автохаб. Он требует развития. И третье направление — это что связано с РЖД. Там проходит железная дорога из центральной части РФ на Дальний Восток, и это связано с теми проектами, которые есть у РЖД по повышению пропускной способности и увеличению скорости перевозок. Но тут должна быть взаимная позиция региона и менеджмента РЖД».

Кроме того, Баширов отметил, что Осипову удалось добиться отставки мэра Читы.

«Это серьёзная административная победа, — сказал политолог. — В Чите живёт треть от всех жителей Забайкальского края».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Комитет по социальной политике думы Читы на заседании, которое состоялось 24 января, единогласно принял отставку главы города Анатолия Михалёва.

Свой уход с руководящего поста Михалёв объяснил личными обстоятельствами.

«В связи с личными обстоятельствами я принял решение подать в отставку. У меня было время обдумать», — цитируют Михалева местные СМИ.

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